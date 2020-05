Berenika Kohoutová poprvé od porodu před fotoaparátem: Na focení si vzala i svoji dcerku

Berenika Kohoutová vyrazila na focení kalendáře s dcerou Lolou. Foto: Alsa z. s. a archiv Bereniky Kohoutové

Tím, že dorazila do ateliéru i se čtrnáctiměsíční dcerou, způsobila malé pozdvižení. „Časová organizace je o něco těžší, ale nesmím nad tím vůbec přemýšlet, protože to bych nemohla nikam. Zkrátka vše naházím do auta, Lolu zapnu do sedačky a doufám, že se v cílové destinaci probudí v dobrém rozmaru,“ smála se novopečená maminka.

Pro Bereniku nucené zpomalení každodenního shonu přišlo v pravou chvíli. „Skoro se stydím přiznat, jak mi karanténa přišla vhod. Před nouzovým stavem jsme se stihli i přestěhovat, takže vše dopadlo pozitivně. Nové bydlení je splněný sen. Dům, zahrada, les, Praha v nedohlednu, a přece blízko. Unikla mi nějaká práce, ale vzhledem k tomu, že Lola byla ještě úplně malinká, ani mi to tolik nevadilo,“ hodnotila.

Zároveň se ale pořádného zápřahu v práci nemůže dočkat. „Už se moc těším. Pár pracovních akcí už jsem stihla od té doby, co je Lola na světě. Musím říct, že je to osvěžující. Navíc se o ni nemusím bát, přítel Kryštof mě ve všem perfektně zastane. Kdyby měl čím, tak ji i nakojí,“ chválila si otce Loly Kryštofa Kubína.

Zpěvačka si je moc dobře vědoma, jak závažné onemocnění ALS je, a jak je proto důležité dělat osvětu.

„ALS je zákeřné a nespravedlivé. Jistě, takových nemocí je dost, ale na téhle diagnóze je smutné, že je to nevyléčitelná choroba a zdravého člověka postupně zbavuje života. S ALSOU se nepotkávám poprvé, minulý rok jsem také fotila kalendář a zpívala na benefičním koncertě v Pražské křižovatce. Vždycky je to skvělá spolupráce. Půjčit svůj talent na dobrou věc je minimum, které mohu udělat,“ míní herečka, s níž jsme si ostatně právě na zmíněné akci poprvé na kameru povídali o jejím těhotenství.

Spolek ALSA se jako jediný v Čechách stará o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou. Na 12. září připravuje druhý ročník Prague City Swim. Cílem projektu je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět na výzkum vývoje léku proti ALS. A 8. října se uskuteční Koncert hvězd proti bezmoci včetně křtu kalendáře 2021. ■