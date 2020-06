Marian Vojtko si posteskl, že rodiče neviděl od Vánoc. Kdy je konečně navštíví?

Marian Vojtko Herminapress

„Musím říct, že jsem měl opravdu hodně volného času, ale nestalo se mi nic zvláštního, co by se mi vrylo do paměti. Ale třeba můžu zmínit, že je docela fajn vstávat bez zvonění budíku,“ prásknul nám zpěvák, který si také posteskl, co mu v době nařízené karantény naopak přidělávalo vrásky.

„Docela mi chyběl kontakt s lidmi, se kterými jsem byl zvyklý se pravidelně vídat, ať už v divadle, nebo s mými přáteli. A samozřejmě mi chyběl osobní kontakt s rodiči, kteří žijí na Slovensku. Věřím, že si to brzy vynahradíme. Už se za nimi moc těším,“ dozvěděli jsme se od Mariana s tím, že naposledy za nimi byl na Vánoce a nejspíš je uvidí až o prázdninách.

„Člověk dojde k závěru, že vlastně po této zkušenosti nic není jisté. Myslím, že se každý z nás měl čas zastavit, přemýšlet, a to doslova nad vším. Sami vidíte, můžete plánovat, a pak se vše ze dne na den zboří jako dům z karet,“ zapřemýšlel Marián, který naskočil do zkoušek muzikálu Kat Mydlář a chystá sólový koncert.

„Musím říct, že jsem se po té pauze do práce opravdu těšil. Začali jsme už opět zkoušet muzikál, který se po 9 letech vrací a jehož zkoušky nám koronavirus přerušil. Musím říct, že mi kontakt s fanoušky chyběl, i když jsme komunikovali pomocí sociálních sítí,“ dodal závěrem oblíbený zpěvák. ■