Hvězda internetu Anička Šulcová chtěla být herečkou: Po rolích v seriálovém komparzu bude konečně ve filmu

Anička natáčí videa, takže jistou průpravu má. "Nestydím se před kamerou. V herecké škole jsem taky něco pochytila. Vždycky jsem chtěla dělat herečku, tak se snad mezi kolegy, kteří jsou profesionálními herci, něco nového přiučím," věří.

"Když jsem byla mladší, hrozně jsem chtěla hrát v nějakém seriálu a obcházela jsem všechny možné castingy. Ale skončila jsem jen u komparzu, dál jsem nedošla. Ale i tak mě to bavilo, zajímalo mě to prostředí, protože na seriály jsem vždycky ráda koukala," prozradila nám.

"To, že jsem teď ve filmu, to je další level a je to super," dodala Anička, která si ve snímku podle knihy Filipa Rožka zahraje sestřičku u veterináře. "Ještě přesně neznám scénář, ale určitě budu hrát i s pejsky, které mám ráda, i když doma jsme kvůli tátově alergii žádného neměli, měla ho jen babička, která je velká milovnice psů. A já mám doma králíka, k tomu by pes moc nešel," smála se.

Z mnoha hereček se stávají influencerky, takže tentokrát to může být naopak. Anička nás ovšem ujistila, že k filmování si jen odskočí a práce na internetu zůstane její hlavní profesí.

"Na jednu stranu by to bylo super, ale začala jsem na Youtube a určitě bych se toho chtěla držet i do budoucna. Je to moje primární platforma, kde budu vždycky působit. Tak doufám, že lidi vezmou v pohodě, že bych chtěla zkusit i něco jiného," uzavřela. ■