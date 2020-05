Takhle ho rozhodně neznáte: Pepa Vágner místo zpívání dře na chalupě a je skoro k nepoznání

Pepa Vágner se práce nebojí. Super.cz

„Zdravím vás z naší chalupy, na které jsme už asi 2 měsíce. Divadlo zavřené, koncertovat se v dnešní době taky moc nedá, tudíž jsem sebral rodinu, vyrazili jsme sem a tady je nám v této prapodivné době nejlíp,“ svěřil se nám Pepa Vágner v krátkém videu, ve kterém ukázal, čím se poslední týdny bavil.

„Volného času je hodně, takže jsem tady stihnul tolik práce, jako jsem nestihnul za poslední roky a nestihnul bych to podle mě ani roky následující. Na to, abych to všechno zvládnul, jsem si musel vlastníma rukama vybudovat vlastní dílnu,“ pochlubil se Pepa, který se rozhodně ničeho nebojí. „Práce, která na mě čekala, nebylo málo,“ dodal zpěvák a předvedl, že se nevyhnul ani sekání dřeva.

Čas věnoval také vaření a rodině, kdy ho neminulo ani přebalování malé dcerky. Po dvou měsících mimo metropoli se Pepa už ale pomalu začíná těšit zpět do práce. „Věřte, že už bude líp a vrátí se vše do normálu. A možná takovou první vlaštovkou je to, že se chystá koncert, na kterém budu já, Honza Kopečný, Petr Ryšavý a Peter Pecha, a to v Divadle Broadway 17. června. Náš společný koncert, kde zazní muzikálové melodie a zapíváme tam i vlastní písničky a nemůžu se dočkat, protože se vše vrátí tam, kde má být a uvidíme se naživo. Moc se na to těším,“ dodal Pepa, který je ve videu k nepoznání. Jediné do za dva měsíce nevzal do ruky, byl totiž holící strojek. Tak uvidíme, zda svůj plnovous do červnového koncertu shodí. ■