Během karantény přibírá na váze! Natálii Grossovou čeká dieta a posilování. Takhle vypadá v bikinách

Natálie Grossová

Zpěvačka Natálie Grossová (17) v karanténě tráví hodně času doma, kde si užívá rodinného krbu a také kuchyně Šárky Grossové, která je výbornou kuchařkou. A právě na to nyní Natálka doplácí. Přibírá na váze.

"V karanténě, když nemám co dělat, tak jdu do kuchyně a vždycky si tam něco najdu. Včera už tam nic nebylo, protože jsem všechno snědla. Musím se začít krotit, musím začít s dietou. Ujíždím na sladkém, to strašně miluju. Toho sním opravdu hodně," řekla Super.cz se smíchem Natálka.

"Na váhu jsem si radši nestoupla. Overaly jsou fajn, ty jsou strečové," směje se Natálka, která stále vypadá skvěle, ale dobře ví, že se po prázdninách opět musí vejít do muzikálových kostýmů.

Se sestrou Denisou už začaly na postavě pracovat a mají domácí tréninky. "Stepujeme, se ségrou trénujeme. Začaly jsme posilovat, každý den se snažíme cvičit. Pustíme si dobrou hudbu a makáme," dodala hvězda muzikálu Čarodějka. ■