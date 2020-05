Přítel Švantnerové sundal kopačky a je bez příjmů! Musel jako řada umělců v karanténě do práce

Nikol Švantnerová promluvila o karanténě. Super.cz

"Zabila jsem čas tím, že jsem tři týdny jsem vybalovala, sestavovala nábytek. I když jsem o práci přišla, jsem na tom velmi dobře proti lidem, kteří třeba museli zavřít podniky. Nemůžu si stěžovat," vysvětluje.

Její přítel, fotbalista, stoper divizního Hodonína, si naopak práci najít musel. "Našel si práci na Moravě. Fotbal mu v karanténě skončil, musel začít pracovat," vysvětluje. Proto se s partnerem stále vidí minimálně. "Má tam kamarády, kteří mu s tím pomohli. Je jedno, kde pracuje. Hlavní je, že dokázal něco sehnat a nemusí sedět doma. Že nesedí doma se mnou, asi úplně nevadí. Jezdím tam jednou za dva týdny, to je to poslední, co řešíme, jsou důležitější věci," uzavřela. ■