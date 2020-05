Sexbomba Gavriely, jak ji neznáte: V karanténě přišla o práci, tak natírá ploty!

Martina Gavriely se práce neštítí. Super.cz

"Přišli jsme o dovolenou, měli jsme být na Bali. Letenky jsme zaplacené neměli, takže nám zbyly ušetřené peníze. Proto jsme karanténu úspěšně přežili," řekla Super.cz Martina.

"Hodně času trávíme jako rodina, sekám zahradu, uklidila jsem všechny šuplíky, natírám plot. Vždycky, když jde Lee spát, tak gruntuju. Natírám vše, co jde. I to, co jsem původně nechtěla," směje se bývalá moderátorka TV Prima a playmate.

Zatímco ona natírala plot, dcera Jessica nabarvila Martininu osmnáctiměsíčnímu synkovi vlasy na růžovo. "Drhla jsem mu před chvílí hlavu, protože ji měl úplně růžovou. Ještě jedno umytí a snad to bude dole," dodala. ■