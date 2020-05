Po karanténě jí to sluší: Lilia Khousnoutdinová si užila druhé líbánky s miliardářem a zahájila nový projekt

Lilia Khousnoutdinová hned po karanténě začala s novým projektem. Super.cz

"Fascinují mě ženy, které za svůj život udělaly fenomenální věci, ať už jako královny, válečnice nebo umělkyně, ale jejich zásluhy nejsou dost dobře známé. Účelem tohoto projektu je vyzdvihnout jejich příběhy, šest je z Česka a šest z jiných evropských států. A kalendář, v němž se do jejich podoby převtělily současné ženy, které ve svém životě také něco dokázaly, je hezkou formou, díky které je možné je nenásilně poznat a připomenout jejich význam," míní Lilia.

Nápad, jak projekt zrealizovat, dokončovala Lilia během karantény, a hned poté, co se začalo s rozvolňováním, začala fotografka Ivy Morwen fotit. Výtěžek bude rozdělen pro tři partnerské nadace žen, které se pro kalendář fotily.

A jak vlastně sama Lilia prožívala čas, kdy celé dny trávila jen s partnerem a dětmi? "Já se přiznám, že jsem byla úplně nadšená. Klidně bych to ještě na měsíc nebo dva vrátila, i když samozřejmě ne kvůli nějaké nemoci a pandemii. Byla bych ráda, kdybychom si to dopřávali pravidelně dobrovolně. Měli jsme na sebe konečně čas, byly to takové líbánky," prozradila. ■