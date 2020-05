Popálená blogerka Třešničková zahájila odhalovací sezónu: Své tělo ukázala v plavkách u bazénu

Týnuš Třešničková Foto: Instagram Týnuš Třešničkové

Krásné počasí, které u nás poslední dny panuje, ji donutilo vklouznout do plavek a jít se slunit k bazénu. Ještě letos v únoru se do brunetky opřelo několik sledujících na sociální síti s tím, že přibrala. Týnuš se tak následně pustila do cvičení a nutno říct, že její postavě nelze nic vytknout.

„Já před a poté, co dostanu jídlo. Která z nich je vaše oblíbená?“ připsala si Třešničková k fotkám od bazénu. Na jednom snímku, kde pózuje v jednodílných plavkách a s kloboukem na hlavě se netváří příliš přívětivě, na tom druhém už je známá blogerka a youtuberka rozesmátá od ucha k uchu. „Jsi nádherná. Ještě víc po tom všem, co sis prožila,“ připsala jí k fotkám jedna z fanynek. „Úsměv každé ženě tak neskutečně svědčí,“ dodala další. ■