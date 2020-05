Vzácná možnost nahlédnout do archivu Victorie Beckham: Podívejte se, jak vypadala jako puberťačka

Victoria Beckham Profimedia.cz

„Všechno nejlepší, tati! Tvůj oblíbený song od Stevieho (You Can Feel It All Over od Stevieho Wondera - pozn.) dnes hrají jen pro tebe. Nemůžu se dočkat, až to s tebou oslavím osobně, až pomine karanténa. Jsi ten nejúžasnější otec, dědeček, manžel a přítel. Všichni tě moc milujeme,“ napsala Victoria.

Na fotkách nechybí ani návrhářčina matka Jackie. S oběma rodiči, kteří letos oslaví 49. výročí svatby, má Beckham krásný vztah.

Aktuálně se Victoria s rodinou, manželem Davidem, syny Romeem a Cruzem a dcerou Harper, izoluje v sídle v Cotswolds. Nejstarší syn Brooklyn je v Los Angeles. ■