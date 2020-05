Tenisová hvězda Andy Murray má krásnou maminku: Judy (60) si ráda dělá věci po svém

Andy Murray s maminkou Judy, která ho k tenisu přivedla. Profimedia.cz

Judy Murray je nezadaná, hovor se tedy stočil i na partnerské vztahy. „Nikdy není pozdě na to se zamilovat,“ odpovídá. Ale s tím, že protože je zvyklá si dělat věci po svém, nemuselo by to být snadné. „Moci si dělat, co chci, kdykoli a kdekoli to chci, bez ohledu na někoho jiného, má své benefity,“ nezastírá. „Pokud bych potkala toho pravého, vztah nevylučuji,“ uvedla Murray.

S otcem svých synů Williamem se Murray v roce 2005 po 25 letech manželství rozvedla.

Murray loni oslavila šedesátku a přiznala, že nad věkem začala hodně přemýšlet. „Nikdy bych si nemyslela, že by mi na tom tak záleželo... Ale uvědomění, že vstupujete do poslední fáze života, je celkem děsivé. Šedesátka mě vede k úvahám, čeho chci ještě dosáhnout,“ svěřila. ■