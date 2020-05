Noah Cyrus (20) promluvila o tom, jaké bylo vyrůstat ve stínu sestry Miley: Všechno, co jsem dělala, bylo špatně

Noah Cyrus Profimedia.cz

Noah Cyrus (20) otevřeně promluvila o tom, jaké bylo vyrůstat ve stínu veleúspěšné sestry Miley (27). Zpěvačka je nejmladší z pěti sourozenců ze slavného klanu Cyrus a minulý týden potěšila fanoušky vydáním alba The End of Everything, které doprovázel nový singl s názvem Young & Sad. Z textu k písni je patrné, že to Noah neměla v dospívání vůbec snadné.

„Vždycky jsem si myslela, že nikoho nezajímám, vzhledem k tomu, co o mně lidé psali on-line,“ nechala se slyšet v živém vysílání na Instagramu. „Aspoň mi to všichni říkali, že ať udělám cokoliv, vždycky budu ve stínu Miley.“

„Věřila jsem tomu, protože je to něco, co jsem slýchávala celý život, každý den. Buď to bylo to, nebo jsem nikdy nebyla dost dobrá. Vždycky bylo něco špatně s mým vzhledem nebo s tím, jaká jsem. Někdy mi přišlo, že snad i špatně dýchám,“ vysvětlila fanouškům význam slov k nové písni.

Komentáře a hejty na sociálních sítích se staly pro zpěvačku téměř neúnosnými. „Znáte internet, bylo to prostě náročné,“ uzavřela Noah s tím, že je to poprvé a pravděpodobně naposledy, co o tématu hovořila veřejně.

Přestože vyrostla ve stínu starší sestry, zvládla si Noah vybudovat slušnou fanouškovskou základnu. Její muzika je velmi populární, a když na konci loňského roku vyšel její první singl July z nového alba, stal se platinovým jak v USA, tak v Kanadě. ■