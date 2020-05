Kvůli karanténě nemůže domů na Slovensko: Hvězda seriálu Slunečná zůstává „uvězněná“ v Praze

Maroš Kramár Super.cz

Jednou už si karanténou prošel. "Bydlím v baráčku u vody a karanténu jsem měl jako dovolenou. Hned první dva týdny jsem měl domácí karanténu, protože jsem přijel z Čech. Bylo to krásný. Nikdo za mnou nemohl, já také nikam nechodil a byl jsem se psem sám u vody. Jen mi nosili jídlo. Bylo to skvělý," usmívá se.

"Teď už je na Slovensku státní karanténa, to už se bude ale snad pomalu rušit. Musím vyčkat. Přijel jsem proto do Čech na delší dobu, mám tady hodně točení," vysvětluje hvězda seriálu Slunečná.

Zatímco řada herců byla během karantény bez práce a mnozí z nich museli kvůli nedostatku financí například do supermarketu za pokladnu, Kramár si nestěžuje. "U nás na Slovensku nadávají hercům, ať jdeme pracovat. Do velkoskladů nakládat a vykládat. Já jsem naštěstí našetřil, mám z čeho žít. Já nežádám od státu nic. Já chci jen klidně žít a mít práci, abych mohl odvádět daně a oni to pak mohli spravedlivě přerozdělit těm, co nemají," dodal se smíchem herec. ■