Kateřina Sokolová jako znásilněná barokní malířka: Na prvním focení po karanténě prozradila i detaily ze soukromí

Kateřina Sokolová na focení nového kalendáře Super.cz

Ten připomíná ženy, jež ve své době změnily svět. Artemisia nejen svým uměním nebo tím, že byla první ženskou členkou florentského Malířského cechu, ale byla i první, která svědčila u soudu kvůli svému znásilnění.

Část výtěžku z kalendáře bude věnován pro Kateřininu nadaci AutTalk, která pomáhá autistům a jejich rodinám. Touto nemocí trpí modelčin bratr Radovan a během nouzového stavu řešila i problém, že její bráška nebyl schopen nosit roušku. Autisté později dostali výjimku.

"Bylo nereálné dát mu ji na obličej, vzhledem k tomu, že je nízkofunkční autista. Když jsme se šli třeba s tátou projít do parku do Průhonic, měli jsme roušky a Ráďa kolem nás poskakoval bez ní. Lidi na nás koukali divně, ale kdo to zná, tak to pochopí. Organizace Děti úplňku, se kterou úzce spolupracujeme, se podílela na řešení situace a předvedli skvělou práci," vyprávěla Katka.

Modelka nám svěřila i svoje nejbližší plány. "Čeká mě teď spoustu nových věcí. Koupila jsem si nový byt v Karlíně, takže se budu během pár měsíců stěhovat. Ostatně to, že v kalendáři ztvárňuji malířku, má i určité propojení s mým životem, protože začínám spolupracovat s jednou aukční síní a galerií. Těším se i na další projekty v rámci nadace a modelingu," vypočítala. ■