Hackeři mu ukradli přes 60 tisíc, tak si spravil chuť muzikou. Nový klip českého zpěváka je hodně lowcostový

MikAel představil klip Alone Together Video: MikAel

Zpěvák Michael Foret (33) musel před pár dny řešit velkou nepříjemnost. Do jeho profilů na sociálních sítích a potažmo bankovní karty se nabourali hackeři a on přišel nejen o roky práce, kontakty a tisíce fanoušků, ale také o více než šedesát tisíc korun .

„Zmizela spousta let budování instagramovýho a FB profilu a kanálu, skrze který jsem efektivně komunikoval nejen se zhruba patnácti tisíci fanoušky, ale také s přáteli. Hodně pro mě důležitých kontaktů, nejen pro práci, je nenávratně pryč. A i když se to může zdát jako blbost a dost možná maličkost, zamrzí to,“ řekl Foret, který zve fanoušky na nové profily michael_foret_official na Instagramu a MichaelForetOficialni na Facebooku.

Tam nyní představil i novou píseň a klip svého projektu MikAel - Alone Together. Ačkoli svým názvem může svádět k domněnce, že jde o další „koronavirový“ song, není tomu tak.

„Píseň i text se začaly klubat někdy v lednu/únoru a idea songu je taková, že všichni jsou osamělí, což nás ve výsledku spojuje. Pár týdnů po natočení písně se vše zavřelo, lidi šli do karantény a dost možná hodně z nich se mohlo cítit i osamělých. A všechny nás to najednou začalo spojovat. Celý svět tím byl, a doteď je, propojen. Tohle ale není song o karanténě, ani o rouškách ani o pandemii. Je to vlastně obyčejný love song s mírně sociálním přesahem,“ říká.

S tím, že pokud by si lidé přece jen píseň chtěli propojit s aktuální situací, mohou tak učinit jejím stažením. Sto procent zisku se Foret rozhodl věnovat na podporu seniorů a pacientů s Alzheimerovou chorobou. „Bydlím kousek od Prahy a je tu jeden seniorský komplex, ke kterému mám blízký vztah. Rád bych, kdyby jim píseň vydělala aspoň na tablet, aby si babičky a dědečkové mohli víc skypovat se svou rodinou, když už za nimi měsíce nemůžou,“ dodal.

Stejně jako MikAelovo debutové album Easy vznikla i nová píseň ve spolupráci s producentem a multiinstrumentalistou Luďkem Fialou. Klip, který zpěvák představil, je ryze minimalistický a - jak sám říká - lowcostový.

„Dejme tomu, že je to spíš taková jednoduchá vizuální hříčka. Bez větší nadsázky totiž mohu prozradit, že pořízení tohoto audiovizuálního díla trvalo okolo 5 minut na mobilní telefon na jeden take. Koneckonců šlo spíše o nápad než o nákladné řešení a myslím, že s trochou důvtipu si člověk vlastně dokáže do jisté míry poradit i s málem. Proto jsem se rozhodl pro maximální low-cost a natočil zatím tuhle první verzi,“ uvedl Foret.

V nejbližších týdnech by měl vzniknout i druhý klip, do jehož tvorby chce MikAel zapojit i fanoušky. ■