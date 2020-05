Sexy herec (45) z Velmi nebezpečných známostí ukázal svaly: Tenhle krasavec tu pravou stále hledá

Ryan Phillippe Profimedia.cz

Ryan Phillippe (45) se před nedávnem nechal na Twitteru slyšet, že si před další karanténou musí rozhodně najít nějakou „karanténní královnu“. Pod příspěvkem se okamžitě strhla vlna komentářů, lačné fanynky se hlásily dobrovolně. A vypadá to, že hledání Ryan bere velmi vážně. Prostřednictvím Instagramu se pro změnu snažil nalákat na své svaly.

Trojnásobný otec je ve skvělé formě, i když ho karanténa už moc nebaví, jak sdělil v popisku fotky. Ryan proslul mimo jiné filmy Tajemství loňského léta nebo Velmi nebezpečné známosti, při jehož natáčení se seznámil s Reese Witherspoon (44). S tou byl ženatý v letech 1999-2008 a mají společně dceru Avu (20) a syna Deacona (16). Ze vztahu s herečkou Alexis Knapp má pak ještě dceru Kai (8).

Phillippe byl v minulosti také šest let ve vztahu s modelkou Paulinou Slagter, vztah ukončili koncem roku 2016, deset měsíců poté, co se zasnoubili. Paulina tehdy herce nařkla z obtěžování prostřednictvím elektronické komunikace, údajně jí nadával přes textovky.

O necelý rok později ho další expartnerka, modelka Elsie Hewitt žalovala za napadení. Herec ji měl napadnout pod vlivem drog, když si do jeho domu přišla vyzvednout osobní věci. Zdroje blízké herci však tvrdí, že se vše odehrálo naopak. Že to byla Hewitt, kdo se objevil v hercově domě pod vlivem, a ona sama Ryana napadla poté, co se s ní rozešel. Po tom všem se tedy nelze moc divit, že svou „královnu“ Phillippe ještě nenašel. ■