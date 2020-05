12 sexy fotek blonďaté moderátorky s bujným dekoltem: Hana Reinders umí provokovat v prádle i plavkách

Hana Reinders slaví 38. narozeniny. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Herminapress a Profimedia.cz

To, že má Hana Reinders (38) umělé poprsí, není žádným tajemstvím. Rozhodně ale nepatří k těm ženám, které sází jen na přifouknuté vnady a považují se díky tomu za dokonalé.

Modelka a moderátorka má sice bezchybný dekolt, ke kterému jí dopomohly šikovné ruce plastického chirurga, ale partie, které může vylepšit vlastní dřinou, by rozhodně pod kudlu nesvěřila. Například její pevné a kulaté pozadí je výsledkem mnoha tréninků v posilovně. „Některé ženy si do zadku nechávají dávat implantáty. Já je nemám, já to hodně tvrdě vycvičila," svěřila se nám blondýnka.

Cvičení pro ni přitom znamená i nemalé přemáhání a odříkání. Aby si ráno stihla v klidu zacvičit, nastavuje si budík na 4:45 a v 8 ráno už je zpátky doma, připravená postarat se o manžela Andrého a skoro tříletého syna Andrease.

Přestože s váhou problémy nikdy neměla a je od svých modelingových začátků velmi štíhlá, její postava prošla v posledních letech výraznou proměnou, za což vděčí právě cvičení.

Podívejte se v galerii, jak šel čas s kráskou, která za svobodna nosila jméno Mašlíková. ■