Takto ji v Televizních novinách neuvidíte. Lucie Borhyová sladila svůj outfit s dcerou a vypadala také jako holčička

Na výletě s dcerou Lindou. Foto: Instagram A. Borhyové

Čím víc byla Lucie Borhyová (42) v posledním čtvrt roce pandemií nucena omezovat své zvyklosti, tím větší má nyní potřebu to dohánět. Moderátorka Televizních novin s nadšením tráví čas v zeleni, a to nejen na své zahradě, s rodinou velmi ráda vyráží i do přírody.