Tahle proměna vás posadí na zadek: Muzikálová zpěvačka už zhubla 62 kilogramů a pokračuje dál!

Pavlína Ďuriačová Foto: archiv P. Ďuriačové

Zpěvačka se nyní pochlubila, že už má dole neuvěřitelných 62 kilogramů a nutno říct, že prošla opravdu velkou proměnou. „Určitě nejsem v tak přísném režimu jako v loňském roce. Snažím se jíst co možná nejvíce přirozené potraviny, ale stále si držím pod kontrolou sacharidy. Nicméně nedostatek pohybu a práce zapříčinil nárůst váhy během 3 týdnů v karanténě, tak jsem musela režim přizpůsobit neustálému sezení u počítače a šicího stroje tak, aby váha buď stála, nebo ideálně lehce klesala. A to se povedlo,“ svěřila se hvězda muzikálu Muž se železnou maskou a Kvítek mandragory.

O Pavlíně už rozhodně nemůžeme mluvit jako o nejkulatější české zpěvačce a s velikostí S plus, kterou aktuálně má, je velmi spokojená. „Hubnu dále, ale velmi pozvolna. Dejme tomu kilo za měsíc. Momentálně jsem ve své podstatě spokojená. Vyhrabala jsem se snad z toho nejhoršího a doufám, že jako takového čuníka se už nikdy neuvidím. Samozřejmě si nedělám iluze o tom, jak vypadám. Ale mým cílem nikdy nebylo být hubená," svěřila se Pavlína.

„Já jsem jako baculka šťastná. Ale chci být baculka, nikoliv líná, nezdravá kulička. Kdyby se mi do budoucna povedlo shodit ještě tak 10-15 kg, asi bych byla úplně nejvíc happy. Ale nijak na to nechvátám. Půjdu cestou sice pomalejší, ale zato zdravější a trvalejší,“ svěřila se zpěvačka, která poslední týdny stejně jako většina umělců trávila především doma. Přestože si její hlasivky odpočinuly, už nyní se těší na to, že vyjede s kapelou koncertovat a na představení v Divadle Broadway. ■