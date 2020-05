Tak to tu ještě nebylo: Andrea Pomeje odhodila prádlo a předvedla své dokonalé tělo nahé

Andrea Pomeje Foto: archiv A. Pomeje

Není novinkou, že Andrea Pomeje (32) čas od času pustí do světa odvážné snímky. Známá česká dýdžejka má dokonalou figuru a nemá problém se odhalit jak před fotoaparátem profesionála, tak si pořídit provokativní snímky doma. Jeden takový sdílela na sociální síti nyní, a to rovnou s pořádně ošemetným tématem.

Sexy brunetka odhodila své svršky a zapózovala úplně nahá za velkým pugétem bílých růží. Odvážný snímek, na kterém odhalila krásu ženského těla, sdílela s vyjádřením, ve kterém se rozepsala o hormonální antikoncepci. Pomeje má totiž na antikoncepci velmi striktní názor a stojí si za tím, že pilulky ženskému tělu především ubližují.

„Za přirovnáním, že dlouhodobé užívání HA je do těla větší zásah než interrupce, si stojím! Užívala jsem HA 7 let. Bojovala s propady nálad a úzkostmi! O těžce narušeném lymfatickém systému a špatné srážlivosti krve nemluvě!“ rozepsala se vdova po Jiřím Pomeje a přidala řadu zdravotních problémů, které se u žen po užívání pilulek objevují.

„Opravdu nestojí za to místo pilulky se vrátit k zodpovědnosti? Není chybou spíše to, že rodiče se nedokážou otevřeně bavit o sexu se svými dětmi? Vychovat muže, který bude chtít ženu i sebe chránit!? Byla jsem také na přerušení těhotenství a řadím to mezi své nejhorší zážitky. Na druhou stranu o tom mohu velmi podrobně vyprávět své dceři, až bude dospívat,“ dodala závěrem Andrea. ■