Další růžová! Po Nikol Štíbrové se nechala obarvit i Hanka Mašlíková

Hana Reinders Mašlíková Foto: archiv H. Mašlíkové

"Trošku jsme se s mým kadeřníkem odvázali a jsem nadšená. Už to na sobě znám a líbí se mi to," prozradila Super.cz Hana, která oslavila 38. narozeniny, a změnu si tak nadělila jako dárek.

Není to poprvé, co Mašlíková vyzkoušela růžovou barvu. Její rodinu a manžela Andrého tak doma překvapení nečekalo. To u Nikol Štíbrové byli blízcí naopak ve velkém šoku. "Co to máš na hlavě? A co bude příště?" dotazoval se herečky její otec, když ji uviděl. ■