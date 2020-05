Už se nestydí za svoji postavu ani tvář: Jitka Nováčková se vyfotila bez make-upu

Jitka Nováčková se ukázala bez make-upu. Foto: instagram J. Nováčkové

To přiznává i ona sama v textu k fotografii, kde je bez jediného doteku make-upu. "Less make-up, more me... Fotila jsem si dnes nové polaroidy pro agentury. To jsou co nejpřirozenější fotky, které modelka pravidelně fotí, aby klient viděl, co “kupuje”. Jsou to fotky, které byste si většinou na Instagram nedali, protože nejsou pro Instagram dostatečně cool a upravené. Ale mně se tahle líbí. Dřív jsem i na polaroidy pro klienta musela mít aspoň řasenku, protože jinak jsem se necítila dobře. Věděla jsem, že to není profi, protože profi je nalíčená nebýt vůbec," vysvětluje Jitka.

"Teď díky tomu, že jsem se postupně a pooomaaaluuu naučila necítit ani tlustá, ani nehezká, tak chodím s minimem make-upu tak často, že pro mě byly dnes “polas”, (jak polaroidům říkáme), úplně přirozené. Stačilo hezké světlo a jen touch up. Zajímalo by mě, v jaké fázi jste teď vy? V karanténě jsme si všichni zkusili “no makeup” dny, tak bych ráda věděla, jestli vám to třeba pomohlo," ptá se svých sledujících modelka. ■