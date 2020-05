Slunečné ráno si vychutnala nahoře bez: Takhle to o víkendu vypadá u Heidi Klum

Heidi Klum Profimedia.cz

Modelka a moderátorka Heidi Klum (46) se rozhodla, že nechá fanoušky nahlédnout do svého víkendového rána. S manželem, hudebníkem Tomem Kaulitzem, si ho užili na slunečné terase.

Klum na sociální síti sdílela celou sérii snímků, na kterých jsou ona a její muž, oba polonazí, buď sami, nebo v objetí. Přidala i pár detailů: na snubní prstýnek nebo na květináče za oknem. Fanoušci si ale víc všímali odrazu modelčina těla. „Je víkend!“ napsala prostě Heidi k fotkám.

Heidi Klum a její manžel Tom Kaulitz tráví karanténu ve slunečném Los Angeles (posuňte šipkou vpravo)

Klum a Kaulitz oslavili první výročí svatby. Vzali se loni koncem února, party s širším okruhem přátel proběhla později, v létě na ostrově Capri.

Víc než v modelingu se Klum v posledních letech profiluje v televizní zábavě. Je porotkyní v pěvecké show America´s Got Talent i v německé reality show Germany´s Next Topmodel a nedávno skončila první série jejího vlastního pořadu Making The Cut, který zároveň moderuje. ■