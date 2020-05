Koronaviru navzdory. Filmový festival se nekoná, Beata Rajská ale ve Varech svou přehlídku uspořádá

Beata Rajská uspořádala první přehlídku. Super.cz

Kdo jen trochu zná Beatu Rajskou (57), tak ví, že je to žena živel. Dlouho nevydrží na jednom místě a bez činnosti. Proto když nám od ní, poté co se začala rozvolňovat opatření přijatá v rámci boje s koronavirem, přišla jako od vůbec první české návrhářky pozvánka na módní přehlídku, ani jsme se nedivili.

„Už mi to strašně chybělo. A nejen mně, ale i našim krejčovým,“ uvedla Rajská po uspořádání mini přehlídky. „Nečekala jsem, že budu mít tak velkou radost. A že mi udělá radost setkání s hrstkou lidí. Ale já ten kontakt s lidmi potřebuji, chci jim ukázat něco hezkého,“ řekla návrhářka na akci, které se mohlo účastnit pouze deset osob.

Salonu Rajské kvůli pandemii odpadla celá řada zakázek a vypadalo to, že nebude ani přehlídka v Karlových Varech, když byl letošní ročník filmového festivalu, v rámci kterého se koná, zrušen. To ale pro Rajskou nebyla překážka, ale naopak motivace, a přehlídku tedy plánuje. „Je to z mé strany pocta Karlovým Varům. Mám obrovský respekt jak k lidem, kteří pořádají filmový festival, tak i k samotnému městu,“ uvedla Rajská. ■