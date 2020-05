Bolestné odloučení: V karanténě se několik týdnů nesměla Mališová potkat se svým přítelem

Jak prožívala Karolína Mališová karanténu? Super.cz

Ponorková nemoc mezi příbuznými naštěstí nepropukla. „Máme domeček se zahradou, tak jsme si každý našli své místo. Byla jsem ráda, že můžu být s nimi. Hráli jsme společenské hry, dívali se na televizi. Bylo to příjemné,“ říká Karolína, která doháněla resty. „Vůbec mi to nevadilo. Stihla jsem to, co jsem si zapsala do deníčku. Vytřídila jsem šatník, měla jsem čas na školu.“

Dlouhou dobu byla odloučena od svého přítele Jakuba. „Bylo to hrozné. Týden jsem byla na Tenerife, po návratu jsem nastoupila do dvoutýdenní karantény a nemohli jsme se tedy tak dlouho setkat. Nejhorší na tom bylo, že nás fyzicky dělil malý kousek a nemohli jsme se vidět,“ obrací oči v sloup modelka, kterou jsme zpovídali na přehlídce kolekce Beaty Rajské (57).

Vše je ale vždy k něčemu dobré a toto byl i tento případ. „Je ale pravda, že on odloučení využil k přípravě na státnice. Navíc pracuje z domu, tak se nenudil. Každopádně poslední dny byly strašné,“ dodává Karolína Mališová, která si dobu odloučení s partnerem následně vynahradila. ■