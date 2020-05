Hvězda (56) Melrose Place sdílela fotku v bikinách. Reakce jejích dcer spustily lavinu komentářů

Lisa Rinna s dcerami Delilah a mladší Ameliou (vpravo) Profimedia.cz

Herečka Lisa Rinna známá ze seriálu Melrose Place nebo z reality show The Real Housewives of Beverly Hills (Paničky z Beverly Hills) sdílela s fanoušky další fotku, jíž dokazuje, že čas a úsilí, které věnuje pohybu, nese výsledky. Vypadá skvěle. Fanoušky zaujala a pobavila také hereččina komunikace s dcerami v komentářích.

Rinna je dvojnásobnou matkou, s manželem Harrym Hamlinem vychovávají jednadvacetiletou Delilah a osmnáctiletou Ameliu. „Někdy si říkám, jaké to je mít normální mámu,“ napsala k fotce starší z dcer hereckého páru. A mladší se přidala: „Jo, to já taky.“ Rinna se smajlíky odpověděla, že to tedy mají smůlu, protože to nezjistí.

Fanoušci pak holkám, které se obě věnují modelingu, hromadně vzkazovali, že mít mámu s vášní pro život je skvělé a že normálnost je značně přeceňovaná. „Vaše máma je fantastická, užívejte si to,“ komentovali. ■