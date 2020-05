Nejen Alice Bendová, ale i Tomáš Klus. Podívejte se, co zpěvák dostal od manželky k narozeninám

Tomáš Klus s manželkou Tamarou Foto: Instagram T. Klusové

„Poslední dobou šla hodně do sebe, a nejen že jsme Josefíně k narozeninám pořídili křečka, ale víte, co jsem dostal k narozeninám já? Mně se chce úplně brečet - já mám slepice!“ vyprávěl fanouškům bez legrace. „Snil jsem o tom osm let,“ dodal Tomáš, jehož rodina teď bude co do zdrojů potravy o něco soběstačnější, a tedy i ekologičtější.

K ekologii a udržitelnému životnímu stylu mají Klusovi obecně velmi blízko, a zpěvák tuto tematiku šíří i mezi své fanoušky. Naposledy sdílel výzvu na podporu zálohování PET lahví.

Klus není jedinou českou celebritou, která se dala na chov slepic, chválí si ho třeba Alice Bendová. „Chceme být soběstační, takže ještě chybí kráva, prase, koza a kachny,“ smála se herečka a nová posila seriálu Slunečná. ■