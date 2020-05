Poznáte roztomilé děvčátko na třicet let staré fotce? Stalo se hvězdou českých seriálů a dnes má dvě děti

Kdo je ta kudrnatá holka? Foto: Instagram A. Růžičkové

Herečka známá ze seriálů Vyprávěj nebo Ordinace v růžové zahradě zveřejnila dvě fotky své rodiny: jednu s manželem Mikolášem a syny Tobiášem (3) a Jáchymem (4 měsíce) a také snímek s rodiči a sourozenci, který vznikl před třemi desítkami let na jejím rodném Slovensku.

„Co vše se stane za třicet let. Co všechno zažijeme, co stane a co se změní. Tyto dvě fotky dělí skoro třicet let. Tu retro verzi prý fotil strýček Palko z Ameriky, bratranec mého dědečka. Rok 1990, měla jsem před nástupem do školy. Mám ji moc ráda, jsme zachycení tak obyčejně, a přitom tak výrazně. Je to v kuchyni. Na stole toho mnoho není, ono toho v té době mnoho nebylo,“ rozpovídala se o vzniku archivního snímku herečka a dále dodala: „Tu současnou fotku vyfotila samospoušť, stůl je plný autíček a a taky plný dobrot.“

Není to poprvé, co Andrea sdílí se svými fanoušky na Instagramu fotku rodiny. Je nadšenou amatérskou fotografkou a příbuzní jsou jejím nejčastějším objektem. Zřídkakdy ale ukazuje snímky ze Slovenska. ■