Patricie Pagáčová fotila kalendář pro nevyléčitelně nemocné: Takhle jí to slušelo

Patricie Pagáčová za sebou má focení prvního letošního kalendáře. Super.cz

Fotila se pro kalendář nadace ALSA, jehož výtěžek bude určen pro pohodlnější život pacientů nemocných nevyléčitelnou nemocí, amyotrofickou laterální sklerózou. S nadací Patricie dlouhodobě spolupracuje.

"Uvidíme, jak to bude letos našláplé. Určitě chystám i svůj psí kalendář a uvidíme, zda bude ještě nějaký další. Každopádně s nadací ALSA to bude náš čtvrtý společný kalendář a je to moje srdeční záležitost. Hrozně holky obdivuji, s jakým nasazením to dělají, takže je mi potěšením být toho součástí," svěřila herečka.

Nevadilo jí ani to, že se tentokrát fotilo v ateliéru, když venku to bývá živější. "Zase to bude jiné. Sama vím, jak je těžké každý rok vymýšlet něco nového. Tak uvidím, jestli taky letos neudělám třeba psí kalendář bez psů," smála se Patricie. ■