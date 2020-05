První ateliérové fotky celé rodinky: Muzikálová kráska pózovala s manželem hokejistou a dětmi, které dělí pouze rok

Karolina Neuvirthová si nechala udělat rodinné snímky. Super.cz

Předtím zpěvačka s rodinou trávila dva měsíce čas převážně doma a na zahradě. "Na začátku to byl hrozný masakr, protože jsme nebyli s mým mužem vůbec zvyklí na to, že jsme oba doma a vůbec se nikam nedostaneme. Nechodili jsme ani na procházky nebo do lesa a do přírody, dokud nebylo povolené, že děti do dvou let nemusejí mít roušky, protože tu Marko opravdu nesnesl. Až po tom uvolnění to šlo," řekla nám Karolina.

"Zlepšilo se to taky poté, když už se vrátil z Ameriky brácha, který má tři děti. Tři týdny jsme drželi karanténu, ale pak už jsme se začali navštěvovat, tak se dětem aspoň rozšířil kolektiv na hraní," svěřila.

"Já jsem se vrhla na zahradničení, což bych od sebe vůbec nečekala. Už máme dokonce sklizené první ředkvičky, z toho měly děti ohromnou radost. Jahody už jsou zelené a docela nám rostou i saláty a zasadila jsem i brambory. Zjistila jsem, že mě baví, když zasadím semínka do hlíny a něco z nich vzejde. Manžel zase položil podlahu na terase a musím říct, že se mu to povedlo. Ale teď už zase začal chodit na golf," prozradila. ■