Myslivcová se konečně shledala se svými oblíbenými dvojčaty. Obklopuje je rovněž luxusem

Kdy si pořídí vlastní dítě? Foto: Instagram D. Myslivcové

Po skoro dvouměsíční pauze byla překvapená, jak chlapci vyrostli. „Nerostou ti moji synovci nějak moc rychle?! S mými 163 cm mě za chvíli přerostou, ani nemrknu. Ale tak co už, aspoň z nich budou pořádní chlapi a tetička bude mít bodyguardy,“ komentovala influencerka společný snímek se svými mini příbuznými.

Následně Dominika zveřejnila fotku se svými synovci, jak pózují u dětské verze luxusního sportovního vozu. „Ségra říkala, že by mi to taky slušelo. Nevím, jestli myslela auto, nebo děti,“ vtipkovala Dominika Myslivcová. Jsme zvědaví, jestli to pětadvacetiletá kráska s rodičovstvím myslí opravdu tak vážně. ■