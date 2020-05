Už i malá dcera Filipa Renče je modelkou: Takhle Sofie pózovala se svojí krásnou maminkou a její kamarádkou

Marie Renčová pózovala s dcerou Sofií. Foto: Monika Hánová/Franck Provost (6x)

Kolekce účesů má být ódou na překrásné zdravé a lesklé vlasy v nejlepší kondici. Působivost fotkám dodává svěží atmosféra jarní vinohradské zahrady a francouzská elegance modelů a doplňků Dior.

"Jsem zvyklá denně běhat s dcerkou po parku a dětském hřišti jen ve sportovním oblečení a se sepnutými vlasy. O to víc mě vždy potěší, když se můžu proměnit v dámu. Jsem za tuto spolupráci moc ráda, zkrášlují mě už mnoho let, ale toto focení bylo mimořádně hezké. S mou nejlepší kamarádkou Nikol jsme si ho naplno užily. Myslim, že z těchto účesů ve francouzském stylu a úchvatných šatů od Christiana Diora by byla nadšená každá žena. Miluji ženskost a francouzský půvab a v této kolekci jsem se cítila nádherně," svěřila Maruška.

Focení mimochodem proběhlo ještě před vypuknutím pandemie koronaviru v ČR, takže to bylo opravdu načasování za pět minut dvanáct a pro dámy tak nebyla služba kadeřníka vzácnost.

"Nicméně hýčkaní a profesionální péče kadeřníka Vojtěcha Kohouta, který se stará o můj hair styling také při nejrůznějších společenských příležitostech, jsem si užila stejně jako samotné focení s Monikou Hánovou, které bylo rychlé a efektivní. Už na sebe slyšíme a něco jsme spolu odfotily," doplnila ji Nikol. ■