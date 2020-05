Tohle není její sestra: Ewa Farna se pochlubila sympatickou maminkou

Maminka Ewy Farne s vnoučkem Foto: Instagram E. Farne

Zpěvačka se teď pochlubila snímkem sympatické maminky, která v náručí držela tehdy ještě malinkého vnoučka.

„Tahle kočka je moje máma, ne, není to ségra, spolu s tím, který ze mě udělal mámu. Jeli jsme takhle všichni na náš první koncert, 1000 kilometrů daleko do Polska k hranicím s Ruskem. Bylo to na konci šestinedělí, docela hustý, říkala jsem si, ale dali jsme to a úplně v pohodě,“ okomentovala vznik krásné fotky Farna.

„Já tam byla pro Něj, a moje máma pro mě, protože občas všechno, co potřebujete ke spokojenosti, je mít mámu nablízku," vysekla mamince pochvalu Farna.