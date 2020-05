Neuvěříte, že jde o jednu a tu samou osobu: Proměna soutěžící v SuperStar vyrazila porotě dech

Barbora Piešová a její proměna v Superstar Video: TV Nova

Zatímco na první casting dorazila nenápadná dívka v šedé mikině a džínách, v tzv. Super Výběru před porotu předstoupila diva s kudrnatými vlasy, výrazným make-upem a flitrovými minišaty. Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián Čekovský, Monika Bagárová ani Pavol Habera se ani nesnažili skrýt své překvapení.

„Pro Barču je tato soutěž především kurz chození na podpatcích. Jestli postoupíš do finále, tak tam přijdeš na vysokých šteklích úplně bez problému,“ smála se Patricie Pagáčová.

V neděli Nova odvysílá poslední Super Výběr, ze kterého vzejde deset finalistů. Poté budou následovat už živé přenosy. „Mít na dosah finále je divný pocit. Nevím, jak to definovat. Je to něco takového, že ani nedoufám, že tam budu, nějak tomu stále nevěřím. Věřím v sebe, ale už to, že jsem se dostala do Top 18, je pro mě hodně,“ svěřila Piešová. ■