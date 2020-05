Ilustrační foto Profimedia.cz

Děti milují prolézačky a skluzavky a některé si troufnou i na ty neobvykle tvarované. Jenže tam to chce udržet vyšší pozornost, což dělá některým dětem problém. Například chlapeček z následujícího videa to v půlce vzdal a odešel domů pěkně potlučený. Tady by to chtělo jištění jedním z rodičů, i když bez pádů to u malých nezbedníků nejde.