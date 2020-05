Roztomilý vojáček a fešák: Podívejte se, jak to mladému Oldřichu Kaiserovi slušelo v uniformě

Oldřich Kaiser Profimedia.cz

Představovat Oldřicha Kaisera (65) je tak trochu nošením dříví do lesa. Oblíbený herec zazářil v mnoha televizních, filmových i divadelních rolích a také v pořadech, v nichž vystupoval po boku svého kolegy Jiřího Lábuse (70) – stačí připomenout jejich legendární skeče Klíště, Lůďa nebo Těžký týden referenta Kubrta i nekonečný rozhlasový seriál o Tlučhořovic rodince.

Herec, který 16. května slaví 65. narozeniny, se proslavil hlavně díky svému komediálnímu talentu. Dokáže ale přesvědčivě ztvárnit i charakterní postavy. Připomeňme jeho pilota v Tmavomodrém světě (2001), tajemníka v Odcházení (2011), poradce komunistického premiéra v seriálu České století (2013) či prezidenta Beneše v historickém dramatu Masaryk (2016). Ostatně, své dva České lvy i pět dalších nominací získal Kaiser právě za vážné role.

Divné dítě s hlubokým hlasem

Mnozí kolegové, ale například i režisér Jiří Menzel (82) ho považují za nejlepšího herce současnosti. Liberecký rodák, který studoval herectví na brněnské konzervatoři a na pražské DAMU, si debut před kamerou odbyl v TV filmu Kat nepočká (1971).

O dva roky později na sebe upozornil ve filmu Karla Kachyni (✝79) Láska, kde ho poprvé zaregistroval i jeho pozdější parťák Jiří Lábus: „Oldu jsem poprvé viděl ve filmu Láska… To jsem ho ještě neznal a říkal jsem si, co je to za divné dítě s hlubokým hlasem. A ještě k tomu cikánek,“ zavzpomínal Lábus.

Ztráta trpělivosti

Kaiserův soukromý život připomínal tak trochu jízdu na horské dráze, a to hlavně kvůli alkoholu, který ho připravil i o mnoho pracovních příležitostí. V letech 1977 – 1985 působil v Divadle na Vinohradech, kde dostal prvního padáka; z Národního divadla odešel v roce 1999 sám. Trpělivost s ním pak v roce 2004 ztratili v Divadle Bez zábradlí a o šest let později i v Ungeltu.

S Naďou Konvalinkovou, s níž má dceru Karolínu (37), Kaiser prožil 25 let. Rozvedli se v roce 2005.

Zkrocení zlého muže

„Talent od pánaboha, ale má v sobě kus toulavého psa. Potřeboval by vodítko, aby ho na něm někdo stále držel, jinak se zatoulá,“ řekl o Kaiserovi kdysi režisér Jakub Sluka, který s ním točil film Non plus ultras (2004).

To se částečně podařilo jeho současné partnerce, písničkářce Dáše Vokaté (66). Ta má prý hlavní podíl na tom, že se herec výrazně zklidnil. Podle přátel ho teprve ona dokázala zkrotit, dokonce se kvůli ní vydal i na hudební dráhu.

Hraje na housle a na kytaru a v době nekoronavirové spolu objíždějí kluby v Česku i na Slovensku. A po boku Jiřího Lábuse ho můžete vídat v pražském Divadle Kalich v inscenacích Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem, Žena za pultem 2 - Pult osobnosti nebo Don Quijote.

Mimochodem, po Oldřichu Kaiserovi je pojmenován druh střevlíka (Cychrus kaiseri), kterého objevil v r. 2004 v Asii s neurochirurgem a vášnivým entomologem Vladimírem Benešem. ■