Dvouměsíční volno si užívala: Čemu se Ivana Jirešová věnovala, když byla poslední týdny bez práce?

Ivana Jirešová s dcerou Foto: archiv I.Jirešové

My jsme oblíbenou herečku vyzpovídali a zajímalo nás, jak trávila poslední týdny. „Upřímně, bylo mi moc dobře! Vyhovoval mi klid i návrat k "normálnímu" životu, což pro mě znamená nespěchat. Nesnažit se přes den zvládnout všechny resty, na které člověk neměl nikdy čas, ale v pohodě si to vše rozložit. Dokázat si užít úplně obyčejné věci jako snídani, sekání trávy, cvičení, vaření, nákup. Vrcholem „koronavirových“ prázdnin ovšem bylo free vstávání!“ svěřila se Ivana, která se věnovala sobě a dceři.

„Kromě intenzivních prožitků při praktikování zmíněných aktivit jsem se pustila do aktivnějšího cvičení bikram jógy, čtení a hodin angličtiny. Takže pro mě vlastně nic moc nového. Jsem velmi konzervativní člověk, sice tvůrčí, ale pořád ve stejných oborech. Možná jsem vlastně o trochu víc aktivní na Instagramu. Nemohu nezmínit společně strávený čas s mou dcerou, který nás obě obohacuje!“ dozvěděli jsme se od herečky, pro kterou dvouměsíční volno vedlo k zamyšlení.

„Utvrdilo mě v tom, že toho člověk zase tolik k přežití nepotřebuje a že pozitivní energie a myšlení fungují. Naučila jsem se víc pracovat sama se sebou, vzhledem k tomu, že jsem byla v klidu, což je vlastně k nezaplacení,“ dodala Ivana, která se i tak už těší do práce. „Nerada bych, aby to znělo teatrálně, ale těšila jsem se jako malá holka. Taky nevím, jak dlouho mi to nadšení vydrží. Ne vážně, těším se na lidi, na společnou práci, potkávání, povídání. Přestože Kat Mydlář není zrovna komediální kousek, diváci si ho oblíbili kvůli krásným songům, projekcím a vůbec celé výpravě,“ dodala herečka, která se také vrátí k natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, a to od 8. června. ■