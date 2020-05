Nová fotka Adele vzbudila u fanoušků rozruch nejen kvůli zpěvaččině štíhlosti. Podívejte se, čeho si lidé všimli

Oba vzbudily velkou pozornost, zpěvačka se totiž dala na hubnutí, a jelikož do společnosti v posledních měsících moc nevyráží, je její Instagram jednou z mála možností, kde ji vidět.

Tím posledním však rozjitřila pozornost fanoušků nejen kvůli štíhlosti, lidé si všimli i něčeho jiného - podoby s herečkou Sarah Paulson. „Vypadá Adele jako Sarah, nebo Sarah jako Adele?“ ptají se v žertu a zpěvačku s herečkou označují za „dvojčata“.

Jeden z tweetů, které si všímají vzájemné podoby Adele a Sarah Paulson

I’m not saying Adele and Sarah Paulson are the same person but pic.twitter.com/LguhpgIogc