Cara Delevingne se zastala své „bývalé“, kterou vyfotili na vyjížďce se slavným rapperem: Nikdo neznáte pravdu, vzkázala

Cara Delevingne se veřejně zastala Ashley Benson. Profimedia.cz

Teprve před několika dny se objevily zprávy o rozchodu slavného páru , modelky Cary Delevingne (27) a herečky Ashley Benson (30). Aniž by slavné dámy cokoliv potvrdily nebo vyvrátily, už se mluví o tom, že se Ashley posunula dál a začala novou známost s rapperem, který si říká G-Eazy (30).

S hudebníkem, jehož muzika je v současné době velmi populární, si Ashley vyjela do ulic LA, kde je vyfotili, jak čekají na jídlo. Čekání si měli zkrátit i polibkem a podle zdrojů magazínu People jde údajně o rozptýlení, Ashley se prý snaží vzpamatovat z rozchodu s Carou.

Rapper, vlastním jménem Gerald Earl Gillum, v minulosti randil například se zpěvačkou Halsey. Rozešli se však v roce 2018 po více než roční známosti. Mohli jste ho také zahlédnout v menší roli v trháku Zlatokopky s Jennifer Lopez.

A zatímco fanoušci na sociálních sítích šílí, své „bývalé“ se zastala i sama Delevingne. „Nyní je důležitější než kdy jindy, abychom kolem sebe šířili lásku a ne nenávist. Pro ty, kdo hejtují Ashley, prosím, přestaňte. Neznáte pravdu, jenom já a ona ji známe, a přesně tak by to mělo být,“ napsala modelka do svých Instastories.

Benson a Delevingne se daly dohromady během natáčení společného snímku Her Smell z roku 2018. Vztah oficiálně nepotvrdily až do loňského června, ale ani se jím netajily. Delevingne byla v minulosti spojována například s Paris Jackson, Miley Cyrus nebo Michelle Rodriguez. ■