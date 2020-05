Zrzka ze skupiny Holki začíná pět týdnů po operaci opět cvičit: Jizvy už skoro nejsou vidět, tak hurá do toho, píše

Radana Labajová prožívá těžké období. Foto: Instagram kapely Holki

Za sebou má odstranění vejcovodů a vaječníků a čeká ji také odstranění prsou. Bohužel se krátce po zákroku musela vypořádat s další ranou osudu, když ji opustil také tatínek. Poslední týdny tak nebyly pro zpěvačku známé skupiny vůbec jednoduché. Nyní se snaží opět vrátit se k věcem, které jí i v těžké době přináší radost.

„Konečně mám pět týdnů od operace za sebou a můžu začít pozvolna se cvičením. Jizvy už skoro nejsou vidět, nic mě nebolí, tak hurá do toho. Mně to tak chybělo. Takže, máme tady nějakého odborníka, který má pro mě radu, jak po operaci začít cvičit a nepřepísknout to?“ ptala se na sociální síti zpěvačka a pochlubila se snímkem ve sportovním úboru, odhodlaná pustit se do oblíbeného cvičení. ■