Věk je jen číslo. Alice Bendová umí zatočit s tukem a rychle ubrat 20 cm i po čtyřicítce

Sexy herečka a moderátorka má i po čtyřicítce tělo, které může závidět i žena o generaci mladší. Přesto teď, jako každá druhá, zápasí s pár kily navíc, které jí „přinesla“ karanténa. Naštěstí ví, jak se přebytečných kil zbavit rychle, bezpečně a bez jojo efektu.

Klinika Yes Visage Foto: Klinika Yes Visage

Alice Bendová miluje jídlo, a tak raději sportuje, přesto má i ona místa na těle, kde se tuku zbavuje jen velmi těžko. „Běhám a cvičím, ale jím moc ráda, a co se dá dělat, taky stárnu. A s věkem se hubne hůř, tak jsem prostě podstoupila liposukci SlimLipo,“ práskla na sebe otevřeně vloni.

Alice Bendová na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Ovšem i na Alici se projevila karanténa, a tak prozradila, že pokud vlastní snaha nepřinese žádané výsledky, problémovou partii vyřeší jednoduše liposukce.

Alice Bendová na kontrole po liposukci na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Druhý den v běžném režimu

Snad můžeme prozradit, že už to pro ni byla druhá zkušenost, poprvé jí laserová liposukce pomohla v oblasti bříška nad jizvou po císařském řezu, podruhé pak vylepšila svá stehna. „Kde nepomohlo cvičení, pomohl odborník. Proč ne. bylo to rychlé a nijak mne to ani nevyřadilo z pracovního maratonu, už druhý den jsem byla zase na place,” vychvaluje moderní zákrok Bendová. Dohromady si tak ubrala 20 cm.

Více o laserové liposukci SlimLipo na: www.yesvisage.cz/slimlipo

Alice Bendová a paní Lenka na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Z buclatých stehen plná prsa

Díky své dobré zkušenosti se Alice neostýchala stát patronkou proměny paní Lenky, která liposukci SlimLipo zúročila dokonce hned dvakrát. I když je Lenka aktivní sportovec, nemohla se zbavit boulí na stehnech. „Trenéři, ani specialisti na výživu mi nedokázali poradit, a když se naskytla díky Klinice YES VISAGE tato možnost, neváhala jsem ani vteřinu. Odsátý tuk ze stehen se navíc využil na zvětšení mých prsou. Jsem nadšená, zabila jsem dvě mouchy jednou ranou,“ směje se Lenka.

Více o zákroku lipotransfer najdete: www.yesvisage.cz/lipotransfer

Paní Lenka na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Zázračná liposukce SlimLipo

„Laserová Liposukce SlimLipo je bezbolestná, bez nutnosti celkové anestezie, a nevyžaduje dlouhé zotavování. Prakticky již druhý den se lze vrátit zpět do běžného života,“ říká jeden z největších specialistů na liposukce, MUDr. Tomáš Paduch z Kliniky YES VISAGE. Hubnutí je rychlé, komfortní a navíc s dvojím efektem. Jednak tuky mizí a zároveň laser vypíná a zpevňuje pokožku, která po zákroku snadno přilne zpět k tělu, takže nevznikají nerovnosti či kožní převisy. Řešit lze klasické partie jako jsou bříško, boky, záda, stehna, stejně jako paže či podbradek.

Více o laserové liposukci SlimLipo na www.yesvisage.cz

Alice Bendová a MUDr. Paduch na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Podívejte se ve videu, jak laserová liposukce SlimLipo dokáže zlepšit nejen krásu těla, ale i kvalitu života:

Popolární Laserová liposukce SlimLipo na Klinice YES VISAGE

Yes Visage a.s.

Nejvíc úspěšně provedených zákroků laserové liposukce SlimLipo je provedeno právě na pobočkách Kliniky Yes Visage v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, kde jsou na tvarování postavy největšími specialisty. Nabízí pro všechny nezávaznou konzultaci a také možnost splátek bez navýšení. Pokud i vy toužíte po změně a zdarma, můžete zkusit štěstí v proměnách Kliniky YES VISAGE.

Více na www.yesvisage.cz ■