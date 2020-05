Habera v SuperStar drsně sepsul soutěžícího: Chtělo se mi blít, reagoval na tohle vystoupení

Timotej Májský zazpíval v tzv. Super Výběru, ze kterého vzejde deset finalistů SuperStar, píseň Crazy kapely Gnarls Barkley. Video: TV Nova

A zatímco Leoši Marešovi (44), který ukázku sdílel i na svém instagramovém účtu, se vystoupení líbilo, Haberovi ne. Timotejova interpretace mu nesedla. „Na mě to působilo tak, že to není písnička, ale psychiatrie. Přešpekulované věci moc nemusím, takové ty zadky vystrčené. Na mě to nezabírá. Chtělo se mi blít, velebnosti,“ řekl doslova.

Hodnocení Mareše bylo mnohem vstřícnější, vystoupení bral jako povedenou show. „Mně se ty zadky líbily. Máš to vyšpekulované jako choreografii. Sedlo ti to. Hlasově to bylo super. Jseš jako nějaká hotová světová hvězda, která má ale psychické problémy a hned po tomto vystoupení přeruší svou světovou tour a půjde do léčebny,“ vtipkoval v závěru. ■