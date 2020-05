Není to žádná křehká květinka: Sexy herečka a moderátorka uběhne denně desítky kilometrů

Lenka Vacvalová běhá denně desítky kilometrů. Michaela Feuereislová

„Běhám asi víc, než lidé standardně běhají. Ve Švédsku na Královské cestě jsem uběhla, ušla a uplavala 470 kilometrů za 11 dní. Vyběhla jsem v teniskách a v tričku, a doběhla v termo oblečení, zapadávala jsem hluboko do sněhu, v šílené zimě. To byl asi můj největší extrém,“ přiznává krásná slovenská herečka, která k běhání měla zprvu odpor.

„Začínala jsem standardně jako člověk, který neběhá. Chodila jsem běhat na Náplavku a nezvládala ani 2 km v kuse. Nebavilo mě to zhruba rok, ale pak se to zlomilo, zaběhla jsem prvních 10 km v životě. Tehdy jsem si řekla, že by to šlo. Pak jsem trénovala na půlmaraton, pak na maraton. Pak jsem běžela Pražskou stovku, ta má 100 km, já jsem uběhla 107 km a vyhrála jsem ji, to mi přišlo neuvěřitelné a neskutečně mě to namotivovalo,“ prozradila Lenka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Pro mne je běh společenská událost – jako jít do divadla. Vystyluju se, nalíčím. Na ultramaraton je povinná výbava alu folie, obvaz, nabitý telefon a podobně. Já jsem asi jediná, kdo tam má i rtěnku. Protože nikdy nebylo tak zle, abych na závodě vypadala zle,“ směje se. ■