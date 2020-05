Fitko, kde trénuje, už je otevřené, ale klienti se hlásí pomalu: Muž roku bude dál makat v zastavárně

Muž roku Josef Kůrka stále pracuje v zastavárně. Super.cz

"Je to jedna z lepších zastaváren, kde se specializujeme převážně na zlato a dražší elektroniku, takže to není taková ta zaplivaná zastavárna, jakou si asi každý představí. Taky ale fungovala online, protože zákazníci tam nemohli chodit osobně. Pomohl jsem i s propagací. Byl jsem rád, že jsem měl práci a nějaký příjem," vysvětlil Kůrka. Původně prý dokonce přemýšlel o tom, že by se vrátil do vězeňství, protože v době, kdy se přihlásil do Muže roku, pracoval jako dozorce.

Sám prý nikdy nic nezastavil. "Já totiž nic nemám. Ale kdybych měl třeba zlato, určitě bych ho k nám odnesl. Já ale neměl žádný, jak se říká, finanční polštář. Nejsem úplně spořivý a všechno, co vydělám, hned utratím. Doufám, že se vrátím k tomu, co jsem dělal předtím, ale zatím v zastavárně zůstanu, určitě nebudu odcházet, protože důsledky toho nouzového stavu budou ještě nějakou dobu trvat a klienti se vracejí pomalu," dodal. ■