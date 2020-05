Z obrazovky konečně na plátna kin: Patricie Pagáčová si poprvé zahraje v celovečerním filmu

Patricie Pagáčová si zahraje v prvním celovečerním filmu. Super.cz

Divadlo, seriály, porotcování hudební soutěže. To všechno má Patricie Pagáčová (31) za sebou, ale na to, aby si zahrála v celovečerním filmu, musela docela dlouho čekat. O to větší měla radost, když ji režisér F. A. Brabec oslovil, aby ztvárnila jednu z rolí v připravovaném snímku podle knihy Filipa Rožka Gump, pes, který naučil lidi žít.