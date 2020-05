Sezdaní před bohem: Monika Absolonová poprvé přiznala, že si s hokejistou Tomášem Hornou nasadili prstýnky

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

"Prstýnek nosíme oba. Když jsem čekala Matouše, byli jsme na dovolené v Chorvatsku. A tam jsme si dali slib a navlékli si prstýnky. Teoreticky jsme sezdaní před bohem, mořem a našimi dětmi," řekla Super.cz Monika.

Stvrdit svatbu úředně zatím zpěvačka neplánuje. Není to pro ni důležité. "Můj kamarád mi kdysi řekl, že po svatbě následuje rozvod. A to je pravda. Oba už jsme s Tomášem rozvedení, máme děti, to je to pouto, ne kus papíru," dodala zpěvačka. ■