Seriálová hvězda se raduje z čím dál kulatějšího bříška. Fanouškům ho ukázala i v bikinách

Lea Michele Profimedia.cz

Potkalo ji po boku podnikatele Zandyho Reicha, s nímž je od roku 2017 a loni si ho v Kalifornii, kde žijí, vzala za manžela.

Michele proslavila role Rachel v populárním seriálu Glee, který zasáhl i do jejího osobního života. Během natáčení se dala dohromady s hercem Corym Monteithem, představitelem Finna, s nímž byla až do jeho tragické smrti v roce 2013, kdy byl nalezený v hotelovém pokoji bez známek života. Jako příčina úmrtí je uváděno předávkování heroinem v kombinaci s alkoholem.

Vedle herectví se Lea věnuje hudbě. Tragicky zesnulému expartnerovi věnovala také několik písní jako If You Say So nebo Hey You. ■