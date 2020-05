Zatahujete taky? Kamila Nývltová ukázala bříško na dvou fotkách. Tohle je realita vs. Instagram

Kamila Nývltová Foto: Instagram K. Nývltové

Nyní své fanoušky na sociální síti, kde to po útoku hackerů rozjíždí úplně od nuly, pobavila snímkem z posilovny, na kterém ukázala svou figuru. „Realita vs. Instagram. A jak to máte vy? Zatahujete, až prasknete?“ připsala zpěvačka ke snímkům v legínách a sportovní podprsence.

Na jedné z fotek má ploché bříško a vyrýsované svaly, na druhém bříško, které nezatahuje. „Já zatahuju, až se dusím bez vzduchu,“ napsala jí jedna z mnoha fanynek, které snímky z posilovny pobavily. Nutno říct, že přestože k jednomu z koníčků zpěvačky patří vaření a není dne, kdy by doma z trouby nevytáhla sladký moučník, své bříško zatahovat rozhodně nemusí. ■