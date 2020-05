Měcháček se s rodinou odstěhoval do maringotky do Krkonoš, kde se zranil. Čeká ho operace

Tomáš Měcháček Foto: archiv FTV Prima

Herec Tomáš Měcháček musí na operaci, při hraní nohejbalu mu praskla achillovka. "Ale je to rutinní zákrok, už jsem jich dělal několik, je to brnkačka. Doktoři dělali vtípky, že bych si to mohl odoperovat sám, ale to jsem s díky odmítl,“ prozradil Měcháček, který hraje lékaře v seriálu Modrý kód.