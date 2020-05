Iva Kubelková je sexy i bez nánosů líčidel: Takhle se doma pustila do kutiských aktivit!

Iva Kubelková Foto: Instagram I. Kubelkové

Iva Kubelková (43) je žena činu. Koronavirová opatření, která spoustu aktivit zakazují, využila k tomu, aby se doma pustila do nejrůznějších kutilských činností.

Moderátorka a bývalá misska sundala make-up a dala se do práce. „Natírám a natírám a natírám. Až to všechno, co je potřeba, natřu, tak budu dlaždičkovat balkón, abyste si nemysleli, že umím jen natírat,“ vtipkovala Kubelková, která zvolila fialovou barvu.

A jak je vidět, Ivě to sekne i bez nánosů líčidel. Je to zkrátka dáma s přirozenou krásou. A to i když zrovna natírá jako divá. ■